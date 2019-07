Nach einigen Mondumkreisungen wird die Mondlandefähre Eagle aktiviert: Neil Armstrong und Buzz Aldrin bereiten sich auf die bevorstehenden Aktionen vor. Sie steigen von der Kommandokapsel Columbia in die Eagle um und schließen die Luken zwischen den beiden Schiffen. Die Mondfähre trennt sich von der Kommandokapsel.



Michael Collins beruhigender Abschiedsgruß an die beiden lautet: "You cats take it easy on the surface", was er damit sagen möchte: "Jungs, geht es da unten locker an."